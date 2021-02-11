В Москве построят дополнительный выход со станции метро "Комсомольская"

14:31
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве в рамках развития городской среды в районе станции МЦД-2 "Москва-Каланчевская" построят дополнительный выход со станции метро "Комсомольская" и пешеходный мост в створе Хомутовского тупика. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
"Проект предполагает строительство проезда с устройством вдоль него тротуаров для осуществления подвоза и высадки пассажиров к станции МЦД-2 "Москва-Каланчевская". Будет реализован дополнительный, второй выход из метро "Комсомольская" и благоустроена пешеходная зона вдоль улицы Каланчевской. Предлагается строительство внеуличного пешеходного перехода, который обеспечит безопасное движение через улицы Маши Порываевой и Каланчевская и через железнодорожные пути Курского направления железной дороги", – заявила Княжевская.
Она рассказала, что на пути к платформам станции появятся проезды с тротуарами, велодорожки и внеуличный пешеходный переход. Вестибюль станции "Москва-Каланчевская" будет соединен с выходом на платформы специальным переходом, который сделает безопасным пересечение улицы Маши Порываевой, Каланчевской и железнодорожных путей.
Кроме того, проект предполагает прокладку участков, строительство участка улично-дорожной сети, соединяющего Каланчевский тупик и Новую Басманную улицу, пешеходного моста в створе Хомутовского тупика, проезжих частей под Каланчевским путепроводом и продление Каланчевского тупика.
"Сейчас участок от Курского вокзала до Рижской эстакады – одно из самых узких мест Московской железной дороги. В течение ближайших трех лет здесь появятся еще два главных пути в дополнение к двум существующим. Если пока поезда МЦД ходят с 10-минутными интервалами, то после реализации проекта этот интервал сократится до пяти минут. В перспективе эта мера также позволит поездам высокоскоростного сообщения проезжать через город и оперативно перераспределяться между московскими вокзалами", – рассказал замруководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового участка Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" планируют начать до конца года. В настоящее время разрабатывается проектная документация, а запустить движение по новому участку планируют до конца 2023 года. Бочкарев подчеркнул, что запуск участка улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово.
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