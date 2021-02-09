Строительство участка метро до станции "Новомосковская" планируют начать до конца года

13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство нового участка Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" планируют начать до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
"В настоящее время разрабатывается проектная документация по новому участку Сокольнической линии и станции "Новомосковская". Приступить к работам по продлению линии планируется до конца года", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, запустить движение по новому участку планируют до конца 2023 года.
Бочкарев подчеркнул, что запуск участка улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово.
"Здесь проживают и работают почти 70 тысяч человек. Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки", – пояснил он.
Ранее сообщалось, что еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Уточнялось, что там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка". Также строится станция "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии.
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