Строительство участка метро до станции "Новомосковская" планируют начать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство нового участка Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" планируют начать до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящее время разрабатывается проектная документация по новому участку Сокольнической линии и станции "Новомосковская". Приступить к работам по продлению линии планируется до конца года", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, запустить движение по новому участку планируют до конца 2023 года.

Бочкарев подчеркнул, что запуск участка улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово.

"Здесь проживают и работают почти 70 тысяч человек. Кроме того, станцией будут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что еще шесть станций метрополитена появится в ближайшие годы на территории ТиНАО. В настоящее время ведется активное строительство Троицкой линии. Уточнялось, что там появятся станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская" и "Коммунарка". Также строится станция "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии.

