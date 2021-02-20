В Москве реконструируют улицу Академика Опарина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На юго-западе столицы реконструируют улично-дорожную сеть, работы затронут участок от улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Проект планировки территории одобрила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК). Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что, согласно проекту, специалисты расширят проезжую часть на улице Академика Опарина. Протяженность участка составит 1 190 метров.

В материале уточняется, что необходимость расширения улицы Академика Опарина связана со строительством станции метрополитена "Университет дружбы народов". Ширину дороги увеличат с 10 до 14,5 метра, и наземный общественный транспорт сможет ходить чаще. Также там планируют запустить новые маршруты.

Ранее сообщалось, что в рамках реконструкции улицы Академика Опарина построят подъезд к строящейся станции "Университет Дружбы Народов". Пассажиры смогут подъехать непосредственно ко входу на станцию на общественном транспорте, не преодолевая лишнее расстояние.

Проект планировки реконструкции улицы разрабатывает Институт Генплана Москвы, он будет завершен до конца 2021 года. Планируется, что на участке улицы Академика Опарина – от улицы Островитянова до улицы Миклухо-Маклая – появятся три остановки общественного транспорта.