В Москве появится новый подъезд к станции метро "Университет Дружбы Народов"

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Подъезд к строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Коммунарской линии столичного метро построят в рамках реконструкции улицы Академика Опарина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской.

"Удобный подъезд к строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Коммунарской линии метро появится после реконструкции улицы Академика Опарина. Развитие улично-дорожной сети на этой территории позволит проложить маршруты общественного транспорта с остановочными пунктами возле метро", – говорится в сообщении.

По словам Княжевской, пассажиры смогут подъехать непосредственно ко входу на станцию на общественном транспорте, не преодолевая лишнее расстояние.

Проект планировки реконструкции улицы разрабатывает Институт Генплана Москвы, он будет завершен до конца 2021 года. Планируется, что на участке улицы Академика Опарина – от улицы Островитянова до улицы Миклухо-Маклая – появятся три остановки общественного транспорта.

"В рамках реализации проекта улицу Академика Опарина расширят, а прилегающую к ней территорию благоустроят. Так, вдоль дороги будут высажены деревья, которые смогут отделить тротуар от проезжей части и защитить жителей района от дорожного шума", – сообщает замглавы Института Генплана Москвы Игорь Бахирев.

Ранее сообщалось, что на платформе новой станции "Университет Дружбы Народов" специалисты приступили к возведению колонн.