Станцию "Университет Дружбы Народов" украсят кессоны и мозаики из стекла

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию "Университет Дружбы Народов" Коммунарской линии метро украсят кессоны и мозаики из стекла, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в шаговой доступности от станции расположены крупные вузы, поэтому тема оформления станции связана с молодостью, легкостью и весной.

В связи с этим над эскалаторами появится мозаичное панно с изображением студентов. Кессоны, собранные из металлических профилей и выкрашенные изнутри в салатовые и голубые цвета, украсят потолок.

Кузнецов также отметил, что встроенные светильники создадут неравномерную игру света, за счет чего весь образ приобретет динамичность. Рисунок кессонов повторится на путевых стенах. Похожие геометрические узоры украсят и потолок кассового зала.

"Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, открытие новой станции позволит тысячам студентов и научных сотрудников добираться до мест учебы и работы, не используя наземный транспорт", – заявил главный архитектор.

Потолок соберут из крупных алюминиевых элементов, два ряда колонн на платформе облицуют серым мрамором, а пол светло-серым гранитом. Кузнецов подчеркнул, что отделка станции уже идет полным ходом.

Общая площадь новой станции – порядка 14 тысяч квадратных метров. Станция "Университет Дружбы Народов" запроектирована на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, у пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

В пешей доступности от станции находятся несколько крупных столичных вузов. С открытием станции "Университет Дружбы Народов" студенты смогут добираться до учебы, минуя наземный транспорт.

Коммунарская ветка подземки пройдет от станции Московского центрального кольца "Крымская" до городского округа Троицк. Новый участок метро обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Кроме того, в Юго-Западном административном округе появится еще одна линия. Планируется, что Коммунарской линией начнут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.