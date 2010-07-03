Станцию метро "Коммунарка" оформят в стиле биотек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, таким образом специалисты хотели подчеркнуть близость станции к природным территориям ТиНАО.
Путевые стены на платформе и колонны в вестибюле будут зелеными. Потолок будет светло-серым. Он будет необычной формы, а в вестибюле его украсят алюминиевыми ламелями, которые будут приходить в движение под воздействием воздуха, создавая иллюзию дуновения ветра. На платформе же потолок оформят декоративными нишами, имитирующими кору березы. Пол будет выполнен из светлого гранита.
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Открытие новой станции запланировано на 2023 год. У нее будет один вестибюль с выходами на обе стороны проектируемой магистрали к существующей и будущей жилой застройке и остановкам наземного транспорта.
С "Коммунарки" Коммунарской линии можно будет сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии.
Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.
Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.
На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
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