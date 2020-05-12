На новой станции метро "Университет Дружбы Народов" начали возводить колонны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе новой станции "Университет Дружбы Народов" Коммунарской линии столичного метро специалисты приступили к возведению колонн. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депстроя.

"Станция "Университет дружбы народов" запроектирована на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, у пересечения с улицей Миклухо-Маклая", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Как отмечается, в пешей доступности от станции находятся несколько крупных столичных вузов. С открытием станции "Университет дружбы народов" студенты смогут добираться до учебы, минуя наземный транспорт.

В конце апреля заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что рабочие приступили к сооружению левого перегонного тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева".

Коммунарская ветка подземки пройдет от станции Московского центрального кольца "Крымская" до городского округа Троицк. Новый участок метро обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Кроме того, в Юго-Западном административном округе появится еще одна линия. Планируется, что Коммунарской линией начнут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.