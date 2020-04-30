Проходку восьмого тоннеля начали на Коммунарской линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что рабочие приступили к сооружению левого перегонного тоннеля между станциями "Университет Дружбы Народов" и "Улица Генерала Тюленева". Работы выполняются на участке Коммунарской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

"Тоннелепроходческий комплекс "Виктория" возведет левый перегон длиной 2704 метра на глубине от 17 до 28 метров. Его трасса пройдет под малозастроенной территорией районов Коньково и Теплый Стан", – сообщил Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, щит "Виктория" до этого уже применялся при строительстве на нескольких участках Московского метрополитена.



"Ранее с помощью этого щита было построено два перегонных тоннеля от станции "Речной вокзал" до станции "Ховрино" Замоскворецкой линии, правый перегон между станциями "Говорово" – "Озерная" на Калининско-Солнцевской линии и два соединительных тоннеля в электродепо "Нижегородское", – уточнил Бочкарев.

Коммунарская ветка подземки пройдет от станции Московского центрального кольца "Крымская" до городского округа Троицк. Новый участок метро обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Кроме того, в Юго-Западном административном округе появится еще одна линия. Планируется, что Коммунарской линией начнут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно.

В марте стало известно, что началось строительство основания станции метро "Славянский мир".