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10:42

Началось строительство основания станции метро "Славянский мир"

город строительство метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Коммунарской линии метро началось строительство основания станции "Славянский мир". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"Началось строительство монолитного лотка (нижнего основания) станционного комплекса "Славянский мир" Коммунарской линии Московского метрополитена", – заявил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Работы начались на внешней стороне Московской кольцевой дороги (МКАД), вдоль 42 километра. Метростроевцы готовят котлован и строят тупики за станцией.

Протяженность Коммунарской линии метро в перспективе составит примерно 40 километров. На ней будут размещены 16 станций – от "Севастопольского проспекта" до "Троицка". Ввод участка от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки" запланирован на 2023 год.

17 марта сообщалось о старте работ на левом перегонном тоннеле между станциями "Мамыри" и "Славянский мир" Коммунарской линии.

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