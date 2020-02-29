Началось строительство пятого тоннеля Коммунарской линии метро

Началось строительство левого тоннеля между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" Коммунарской линии, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, тоннелепроходческий щит "Полина" пройдет 825-метровый участок на глубине 13–19 метров.

"Закончить проходку планируется в третьем квартале 2020 года", – сказал Андрей Бочкарев.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин отметил, что ранее "Полина" построила правый тоннель на юго-западном участке Большой кольцевой линии, а также между "Улицей Новаторов" и "Проспектом Вернадского" на южном участке.

"Соседний правый тоннель на этом же перегоне строит другой щит китайского производства "Дарья", ранее также задействованный в проходке юго-западного участка БКЛ. Помимо этого, на участке Коммунарской линии – от "Университета Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" – работают комплексы "Елена" и "Светлана", а правый тоннель – от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Генерала Тюленева" – прокладывает "Ольга". Таким образом, это уже пятая тоннелепроходка на новой линии", – подчеркнул Марс Газизуллин.

Коммунарская линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Юго-Западный административный округ получит еще одну линию метро. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживает более миллиона человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями: "Улица Новаторов", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Без названия" и "Коммунарка".

Ранее в Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро. Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.