Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение по участку "Косино" – "Авиамоторная" Некрасовской линии могут открыть 27 марта. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"На втором участке Некрасовской линии у нас шесть станций. Сейчас мы уже занимаемся обкаткой, для того чтобы в конце следующей недели подготовить его к пуску с пассажирами. 27 марта ожидаем запуск всех шести станций", – сказал он.
Ранее для пассажиров временно закрыли Некрасовскую линию метро. Это необходимо для подключения инженерных коммуникаций новых станций подземки к действующей инфраструктуре. На время закрытия между станциями пустили бесплатные автобусы КМ. Возобновит работу в обычном режиме розовая ветка утром 24 марта – в 05:30.
На новом участке Некрасовской линии расположены четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Первый участок Некрасовской линии – от "Косино" до "Некрасовки" – был открыт в июне 2019 года.
2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.
Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.
Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".
В перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки Нижегородская – Авиамоторная и Авиамоторная – Электрозаводская будут включены в большое кольцо. Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".
Финальный этап работ начался на станции метро "Нижегородская"
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