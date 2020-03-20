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20 марта, 16:47 (обновлено 20.03.2020 21:01)

Закрытие Некрасовской линии: как объехать и добраться до цели

город транспорт перекрытия

20 марта для пассажиров временно закрыли Некрасовскую линию метро. В течение нескольких дней будут недоступны станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В связи с этим на востоке и юго-востоке города водителей ждут некоторые изменения, связанные с ограничениями движения. Рассказываем о том, как объехать все перекрытия и добраться до цели.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Закрытие Некрасовской линии

С 21:00 20 марта для пассажиров недоступны станции Некрасовской линии метро "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Это необходимо для подключения инженерных коммуникаций новых станций подземки к действующей инфраструктуре. Возобновит работу в обычном режиме розовая ветка утром 24 марта – в 05:30.

На время закрытия между станциями пустят бесплатные автобусы КМ. Они поедут от станции "Некрасовка" до "Выхино" с остановками у станций метро "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского". Причем на маршруте не будет остановки у станции "Косино". Но для проезда можно воспользоваться станцией метро "Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки.

Бесплатные автобусы начнут работать с 20:00 20 марта. Интервалы движения составят 1-2 минуты. Также жители микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля смогут воспользоваться автобусами № 821, 841 и 872. Количество транспорта на этих маршрутах увеличат.

  • № 821 "Метро "Выхино" – 9-й "А" мкр. Кожухова"
  • № 841 "Метро "Выхино" – 3-й квартал Люберецких Полей"
  • № 872 "Метро "Выхино" – 9-й мкр. Кожухова"

Фото: i.transport.mos.ru

Из-за закрытия участка Некрасовской линии метро временно изменится и схема дорожного движения в районах Новокосино, Косино-Ухтомском и Некрасовка. Там организуют обособленные выделенные полосы только для общественного транспорта на участках:

  • Косинского шоссе (от владения 1 по улице Большой Косинской до Проектируемого проезда № 45);
  • Косинского шоссе (от Проектируемого проезда № 45 до остановки "Каскадная улица");
  • Проектируемого проезда № 45 (от Косинского шоссе до остановки "Метро "Лухмановская");
  • Покровской улицы (от Проектируемого проезда № 598 до проспекта Защитников Москвы);
  • Покровской улицы (от проспекта Защитников Москвы до Проектируемого проезда № 265).

Фото: i.transport.mos.ru

Кроме того, для проезда закроют следующие участки дорог:

  • съезд на МКАД с улицы Молдагуловой;
  • проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы (от дома 12 до дома 14);
  • проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы (от дома 1 до дома 9, корпуса 1);
  • проезд по улице 8 Марта (перед Проектируемым проездом № 598).

Фото: i.transport.mos.ru

Также для водителей будет ограничено движение от Проектируемого проезда № 45 к улице 8 Марта и в Проектируемый проезд № 598; с Проектируемого проезда № 265 – на Проектируемый проезд № 598; с Покровской улицы – на Проектируемый проезд № 598.

Стоянку и остановку автомобилей временно запретят на проспекте Защитников Москвы в районе дома 41, корпуса 3, на Вешняковской улице, на Покровской улице – от дома 41 до дома 33, а также на улице Косинской – от улицы Красный Казанец до улицы Молдагуловой.

Всю дополнительную информацию о перекрытиях можно посмотреть здесь.

Строительство инфекционного центра

Фото: i.transport.mos.ru

Также пока перекрыто движение по Калужскому шоссе в районе поселения Вороновского в ТиНАО. Там проходит строительство быстровозводимых корпусов инфекционной больницы.

Движение ограничили на участке от Московского малого кольца (А107) до Варшавского шоссе только при движении в сторону области. Объехать закрытый участок "калужки" можно по Варшавскому шоссе согласно схеме.

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Федотов Анатолий

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