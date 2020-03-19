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17:25

Движение ограничат на Семеновской набережной из-за строительства метро

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта в районе Семеновской набережной ограничили в связи со строительством метро до 15 августа 2020 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

Речь идет об одной из трех полос участка от спортивной площадки до строения 13, дома 3. Там организуют временное уширение дороги. Ограничение будет действовать с 20 мая.

Кроме того, до 15 июня ограничено движение по одной полосе. В то же время количество полос не уменьшилось в связи с временным расширением дороги на участке улицы Гольяновской от строения 1, дома 2, до Семеновской набережной.

С 15 по 20 мая ограничат движение по одной полосе от улицы Гольяновской до спортивной площадки на Семеновской набережной.

Ранее стало известно о закрытии станций Некрасовской линии метро с 20 по 24 марта. Для обеспечения проезда граждан на это время пустят бесплатные компенсационные автобусы.

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