Бесплатные автобусы пустят на время закрытия станций Некрасовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные автобусы пустят у временно закрытых станций Некрасовской линии метро. Они будут курсировать с 20:00 пятницы, 20 марта, до 02:00 вторника, 24 марта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы поедут от станции "Некрасовка" Некрасовской линии до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии с остановками у метро "Лухмановская" и "Улица Дмитриевского".

На маршруте не будет остановки у станции метро "Косино" Некрасовской ветки. Для проезда пассажиры могут воспользоваться станцией метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Также жители микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля смогут воспользоваться автобусами № 821, 841 и 872. Количество транспорта на этих маршрутах увеличат.

Станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" будут недоступны для пассажиров с 21:00 20 марта до 05:30 24 марта. За это время там подключат инженерные коммуникации новых станций к действующей инфраструктуре.

Из-за закрытия метро временно изменится схема дорожного движения. В районах Новокосино, Косино-Ухтомском и Некрасовка организуют приоритетный проезд для общественного транспорта. На нескольких участках запретят парковаться.

Четыре новые станции на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой планируется открыть уже в конце месяца. Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

Она пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".