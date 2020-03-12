Собянин рассказал о планах развития Некрасовки

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Реконструкция Люберецких очистных сооружений и строительство пяти новых детских садов и школ запланированы на ближайшие годы в столичном районе Некрасовка в рамках его развития. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового детского сада.

"Некрасовка продолжает достраиваться, развиваться. Конечно, здесь существуют такие большие проблемы системные. Первая проблема – это нехватка объектов соцкультбыта. Жилье достаточно быстро строилось, и произошло отставание строительства школ, детских садов. Мы наверстываем. За последние годы построили 12 детских садов и школ и в ближайшие годы еще пять детских школ и дошкольных учреждений построим", – сказал Собянин, отметив, что один из детских садов уже почти готов.

Еще одной проблемой мэр назвал транспортную доступность района. Он напомнил, что для ее решения был запущен первый участок Некрасовской линии метро. Второй участок практически готов, в настоящее время заканчиваются пуско-наладочные работы. По словам Собянина, он будет запущен "буквально через несколько недель".

"Третья проблема – это экологическая проблема: близость бывших полигонов ТБО, которые сегодня находятся в рекультивации. Это и в соседней области, и наш старый полигон, который также проходит рекультивацию. И одна из главных проблем – это близость Люберецких очистных сооружений. Мы над ней работаем. Закрыли все открытые площадки, которые давали запахи и испарения. В этом году приступаем к полномасштабной реконструкции очистных сооружений с применением самых современных технологий", – добавил мэр.

Собянин также рассказал, что на центральной площади Некрасовки строятся многофункциональный центр, дворец спорта.

В свою очередь, глава управы района Елена Хромова доложила мэру, что в 2020 году в Некрасовке пройдет работа по благоустройству 27 дворовых территорий в рамках программы "Мой район", отметив, что все проекты были согласованы с местными жителями.

В нынешнем году в Некрасовке откроют центр социального обслуживания и еще один детский сад на 350 мест, который разместится по адресу улица Вертолетчиков, дом 1а. Также в районе ведется проектирование еще четырех детских садов и трех школ. Эти учебные заведения планируют построить в 2021–2022 годах. В районе предполагается ремонт четвертого филиала городской поликлиники № 23.

Кроме того, планируется комплексно благоустроить 81 дворовую территорию и реконструировать очистные сооружения дождевой канализации СНТ "Зеленая зона".

В рамках второго этапа строительства ТПУ "Некрасовка" на полукруге хотят построить три подземных пешеходных перехода, остановочные павильоны, ТРЦ с паркингом и большой ФОК. Значительная часть полукруга станет еще одним парком.

В сфере развития транспортной инфраструктуры запланировано строительство участков улиц Сочинской, Рождественской, Маресьева с устройством проезжих частей в 4–6 полос движения и 4 внеуличных пешеходных переходов по Рождественской улице на пересечении с улицами Сочинской, Покровской, Маресьева, Липчанского.

В районе внедрят элементы единой городской интеллектуальной транспортной системы. По просьбе жителей в микрорайоне Люберецкие Поля будут обустроены велодорожки. Также там комплексно реконструируют Люберецкие очистные сооружения.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в скором времени могут открыть движение по участку Некрасовской линии – от станции "Косино" до "Авиамоторной".

На этом участке расположены четыре станции: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Первый участок Некрасовской линии – от станции "Косино" до "Некрасовки" – был открыт в июне 2019 года.

2 января 2020 года Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро. Решение о строительстве линии мэр города принял в 2011 году.

Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта, далее – вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".

В перспективе – после полного завершения строительства БКЛ – участки "Нижегородская" – "Авиамоторная" и "Авиамоторная" – "Электрозаводская" будут включены в Большое кольцо. Конечной станцией Некрасовской линии станет "Нижегородская".