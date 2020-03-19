Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некрасовскую линию метро закроют на несколько дней. Это необходимо для подключения инженерных коммуникаций новых станций подземки к действующей инфраструктуре, сообщают в Дептрансе.

С 21:00 20 марта для пассажиров будут недоступны станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Возобновит работу розовая ветка во вторник, 24 марта, в 05:30.

На время закрытия ветки пустят бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут курсировать с 05:30 до 02:00 между станциями метро "Некрасовка" и "Выхино". Автобусы не будут останавливаться у станции "Косино". Можно воспользоваться остановкой у станции метро "Лермонтовский проспект".

Возле закрытых станций и на некоторых станциях Таганско-Краснопресненской линии будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Из-за закрытия метро временно изменится схема дорожного движения. В районах Новокосино, Косино-Ухтомском и Некрасовка организуют приоритетный проезд для общественного транспорта.

Временные выделенки появятся на Косинском шоссе (от владения 1 на Большой Косинской улице до Проектируемого проезда № 45 и от Проектируемого проезда № 45 до остановки "Каскадная улица"), в Проектируемом проезде № 45 (от Косинского шоссе до остановки "Метро "Лухмановская").

Также выделенную полосу организуют на Покровской улице – от Проектируемого проезда № 598 до проспекта Защитников Москвы и от проспекта Защитников Москвы до Проектируемого проезда № 265. Такси по этим выделенным полосам ездить не смогут.

Для проезда закроют съезд на МКАД с улицы Молдагуловой, проезд по дублеру проспекта Защитников Москвы (от дома 12 до дома 14 и от дома 1 до дома 9, корпуса 1). Также нельзя будет проехать по улице 8 Марта перед Проектируемым проездом № 598.

Движение поездов по Некрасовской линии ограничат

Будет ограничено движение из Проектируемого проезда № 45 к улице 8 Марта и в Проектируемый проезд № 598, из Проектируемого проезда № 265 – в Проектируемый проезд № 598, с Покровской улицы – в Проектируемый проезд № 598.

По одной полосе закроют на участке МКАД – перед съездом с улицы Молдагуловой, на проспекте Защитников Москвы – перед выездом с дублера на основной ход, на Рождественской улице – перед дублером проспекта Защитников Москвы, в Проектируемом проезде № 45 – перед станцией метро "Лухмановская", – перед Проектируемым проездом № 598 и в Проектируемом проезде № 265 – перед Покровской улицей.

Сстоянку и остановку автомобилей запретят на участках проспекта Защитников Москвы (за исключением парковочных карманов), Покровской улицы (от дома 41 до дома 33), Косинской улицы (от улицы Красный Казанец до улицы Молдагуловой) и в районе дома 41, корпуса 3, на Вешняковской улице.

Четыре новые станции на Некрасовской линии и две на Большой кольцевой планируется открыть уже в конце месяца. Линия протяженностью 19,6 километра с 9 станциями станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки.

Она пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов через станцию "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта – далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. В будущем к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от "Лефортова" до "Электрозаводской".