На Коммунарской линии метро началось строительство седьмого тоннеля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице приступили к проходке левого перегонного тоннеля между станциями "Мамыри" и "Славянский мир". Работы ведутся на Коммунарской линии Московского метрополитена, сообщил портал Стройкомплекса города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что тоннелепроходческому комплексу "Мария" диаметром шесть метров предстоит пройти 1,9 километра в глинистой почве. Новая ветка столичной подземки строится на юго-западе города.

Известно, что тоннель пройдет под Троицким лесопарком, деревней Мамыри и поселением Мосрентген. В настоящий момент это уже седьмой строящийся тоннель будущей Коммунарской линии метро.

Коммунарская линия метро примерно к 2023 году пройдет от станции "Севастопольский проспект" до "Коммунарки" в ТиНАО. В дальнейшем данное направление метро продлят до Троицка.

В общей сложности пассажирам станет доступно 16 новых станций, когда закончится строительство нового участка метрополитена.

Ранее стало известно, что две пересадки на БКЛ появятся на салатовой ветке метро.