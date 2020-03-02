Две пересадки на БКЛ появятся на салатовой ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Люблинско-Дмитровская линия столичного метрополитена и Большая кольцевая линия будут соединены между собой двумя пересадочными станциями. Сделать это планируется в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"С вводом станций "Марьина Роща" и "Печатники" Большого кольца в 2022 году у Люблинско-Дмитровской линии появится сразу две пересадки на Большую кольцевую линию метро", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

Строить восточный участок Большой кольцевой линии от станции "Каширская" до "Нижегородской" начали в 2017 году. Общая протяженность участка должна составить 11,4 километра. На нем расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

"В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Мнёвники" в сторону станции "Кунцевская" БКЛ. Одновременно начали прокладывать еще один тоннель – от "Кунцевской" в сторону "Давыдкова", – добавил Загрутдинов, отметив, что подобных темпов строительства подземки еще никогда не было.

Ранее сообщалось, что Южный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году. Там расположатся три станции – "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино".

Всего же на 70 километрах БКЛ разместится 31 станция, с 19 из которых можно будет пересесть на другие ветки метро, МЦК, МЦД или линии железной дороги.