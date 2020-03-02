Две пересадки на БКЛ появятся на салатовой ветке метро

02 марта, 19:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Люблинско-Дмитровская линия столичного метрополитена и Большая кольцевая линия будут соединены между собой двумя пересадочными станциями. Сделать это планируется в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.
"С вводом станций "Марьина Роща" и "Печатники" Большого кольца в 2022 году у Люблинско-Дмитровской линии появится сразу две пересадки на Большую кольцевую линию метро", – сообщил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Строить восточный участок Большой кольцевой линии от станции "Каширская" до "Нижегородской" начали в 2017 году. Общая протяженность участка должна составить 11,4 километра. На нем расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".
"В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Мнёвники" в сторону станции "Кунцевская" БКЛ. Одновременно начали прокладывать еще один тоннель – от "Кунцевской" в сторону "Давыдкова", – добавил Загрутдинов, отметив, что подобных темпов строительства подземки еще никогда не было.
Ранее сообщалось, что Южный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году. Там расположатся три станции – "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино".
Всего же на 70 километрах БКЛ разместится 31 станция, с 19 из которых можно будет пересесть на другие ветки метро, МЦК, МЦД или линии железной дороги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: