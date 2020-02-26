Южный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение по южному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют открыть в следующем году. Поезда смогут следовать между станциями "Улица Новаторов" и "Зюзино". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Южный участок Большой кольцевой линии находится в активной работе. Всего здесь расположатся три станции: "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино". Запустить движение по этому участку планируем в 2021 году", – подтвердил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, открытие новых станций метро благотворно скажется на транспортной ситуации в городе. Кроме того, станет проще передвигаться между радиальными направлениями столичной подземки.

В целом, проект строительства БКЛ подразумевает строительство 31 станции, причем общая протяженность нового направления Московского метрополитена составит около 70 километров. Станции на кольце оборудуют пересадками на метро, МЦД и МЦК.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке тоннелей на двух перегонах Большой Кольцевой линии от станции "Мнёвники" в сторону "Кунцевской" и от станции "Кунцевская" до "Давыдково".

