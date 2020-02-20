"Бархатный" путь: как модернизируют Кольцевую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о начале модернизации Кольцевой линии метро.
По словам мэра, за три года планируется поэтапно обновить системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами. Работы будут идти круглосуточно, но движение полностью останавливаться не будет.
После реконструкции поезда на Кольцевой начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее.
Также на линии появится бесстыковой "бархатный" путь. Он позволит снизить уровень шума в вагонах.
Кольцевая линия метро состоит из 12 станций. Ее протяженность – 19,4 километра. Открытие всех участков состоялось в 1954 году.
10 февраля Сергей Собянин осмотрел строящуюся в районе Нагатинский Затон станцию "Кленовый бульвар" БКЛ метро. Мэр напомнил, что в Нагатинский Затон приходят две дополнительные ветки метро – Бирюлевская линия и БКЛ.
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