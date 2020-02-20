"Бархатный" путь: как модернизируют Кольцевую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о начале модернизации Кольцевой линии метро.

По словам мэра, за три года планируется поэтапно обновить системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами. Работы будут идти круглосуточно, но движение полностью останавливаться не будет.

После реконструкции поезда на Кольцевой начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее.

Также на линии появится бесстыковой "бархатный" путь. Он позволит снизить уровень шума в вагонах.

Кольцевая линия метро состоит из 12 станций. Ее протяженность – 19,4 километра. Открытие всех участков состоялось в 1954 году.

10 февраля Сергей Собянин осмотрел строящуюся в районе Нагатинский Затон станцию "Кленовый бульвар" БКЛ метро. Мэр напомнил, что в Нагатинский Затон приходят две дополнительные ветки метро – Бирюлевская линия и БКЛ.

