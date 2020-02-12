Пересадку с БКЛ метро на станцию "Текстильщики" планируют построить в 2022 году

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Станцию "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки свяжут пересадкой с БКЛ метро в 2022 году, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.
По словам руководителя департамента Рафика Загрутдинова, восточный участок БКЛ от станции "Каширская" до "Нижегородской" планируют достроить в 2022 году.
"Северный вестибюль станции "Текстильщики" БКЛ будет связан надземным пешеходным переходом с одноименной станицей Таганско-Краснопресненской линии и переходом по принципу "сухие ноги" со станцией Текстильщики МЦД-2", – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.
Станция "Текстильщики" БКЛ будет расположена в районе Печатники, между Шоссейной улицей и Курским направлением МЖД.
Строительство восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" начали в 2017 году. На участке расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".
В январе этого года начали проходку двухпутного тоннеля от станции "Текстильщики" в сторону станции "Печатники". Идет активное строительство всех четырех станционных комплексов.
Благодаря открытию участка улучшится транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородского, Лефортово с населением более 450 тысяч человек. Горожане смогут сэкономить 10-15 минут времени в пути. Предполагается, что снизится нагрузка на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.
Ранее на южном участке БКЛ началось строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская". Маршрут перегона пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловкой и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.
Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. В 2018 году был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка". Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Полностью замкнуть кольцо планируется в 2023 году.
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