На БКЛ начали строить перегон между станциями "Зюзино" и "Воронцовская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Строительство перегона между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" началось на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

Градоначальник объявил о старте работ в своем личном аккаунте в микроблоге Twitter. По словам Собянина, тоннелепроходческому щиту предстоит пройти больше 2 километров, причем маршрут пролегает под Севастопольским проспектом, рекой Котловка и станцией "Калужская" Калужско-Рижской линии.

Ранее Сергей Собянин объявил о старте строительства тоннеля между "Нижегородской" и "Текстильщиками".

Общая протяженность тоннелей БКЛ составит 70 километров, а на маршруте будет 31 станция.

