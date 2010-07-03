Работа трех десятиметровых щитов в столице может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одновременная работа трех десятиметровых щитов при строительстве столичного метро может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мосинжпроект" сейчас планирует подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса по факту используемых в Москве трех десятиметровых щитов. Никогда ни в одном мегаполисе мира не работали одновременно три десятиметровых щита в постоянном режиме", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Он отметил, что с помощью щита "Победа" выполняется проходка двухпутного тоннеля метро на восточном участке БКЛ от станции "Нагатинский затон" до "Кленового бульвара". И далее до переходной камеры за "Кленовым бульваром", откуда будут построены однопутные тоннели в сторону станции "Каширская".

"Мы приступили к монтажу еще одного десятиметрового щита на площадке станции "Кунцевская" БКЛ. Щит "Надежда", который прибыл к нам из Санкт-Петербурга, проложит тоннель за станцией "Давыдково". Третий десятиметровой щит сейчас собирается на станции "Текстильщики", после чего он проложит тоннель в сторону Нагатинского затона", – рассказал Хуснуллин.

Большая кольцевая линия является главным проектом программы развития столичного метрополитена. На кольце протяженностью 70 километров появится 31 станция, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.