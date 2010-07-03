Пассажиры БКЛ смогут пересесть на 44 станции метро, МЦК, МЦД и железной дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пассажиры Большой кольцевой линии метро смогут пересесть на 44 станции метро, МЦК, МЦД и железной дороги. Об этом сообщили в информационной службе портала Стройкомплекса.
Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, "главная задача БКЛ – создание широкой сети пересадочных станций на подъезде к центру города". По его словам, если сейчас, чтобы сделать пересадку, людям приходится ехать до Кольцевой линии метро или на станции внутри кольца, то с запуском БКЛ время в пути для них сократится.
"Схожие функции сегодня выполняет МЦК, а построив БКЛ, мы получим две новые кольцевые линии, обслуживающие разные части городских территорий", – добавил Хуснуллин. Он пояснил, что грамотно перераспределив потоки пассажиров, удастся уменьшить загруженность центральных станций метро. Кроме того, у пассажиров появится большая вариативность маршрутов в поездках по городу, сказал заммэра.
Как уточнил Хуснуллин, со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, в том числе на будущие ветки в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское. Также будут доступны четыре пересадки на станции МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные железнодорожные линии.
По словам заммэра, крупный пересадочный узел появится на станции БКЛ "Нижегородская", которая объединит две линии метро, станцию МЦК Нижегородская и Казанское направление железной дороги. "Чтобы пассажирам было удобнее, мы перенесли железнодорожную платформу Карачарово ближе к метро и МЦК", – напомнил Хуснуллин.
Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству БКЛ столичного метрополитена планируют завершить в 2022 году. На данный момент на линии завершено строительство 75% тоннелей, уточнил заммэра.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
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