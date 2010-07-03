Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:18

Главная / Новости /

Пассажиры БКЛ смогут пересесть на 44 станции метро, МЦК, МЦД и железной дороги

В пути с комфортом: какие пересадки появятся на БКЛ
город транспорт метро строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пассажиры Большой кольцевой линии метро смогут пересесть на 44 станции метро, МЦК, МЦД и железной дороги. Об этом сообщили в информационной службе портала Стройкомплекса.

Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, "главная задача БКЛ – создание широкой сети пересадочных станций на подъезде к центру города". По его словам, если сейчас, чтобы сделать пересадку, людям приходится ехать до Кольцевой линии метро или на станции внутри кольца, то с запуском БКЛ время в пути для них сократится.

"Схожие функции сегодня выполняет МЦК, а построив БКЛ, мы получим две новые кольцевые линии, обслуживающие разные части городских территорий", – добавил Хуснуллин. Он пояснил, что грамотно перераспределив потоки пассажиров, удастся уменьшить загруженность центральных станций метро. Кроме того, у пассажиров появится большая вариативность маршрутов в поездках по городу, сказал заммэра.

Как уточнил Хуснуллин, со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, в том числе на будущие ветки в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское. Также будут доступны четыре пересадки на станции МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на радиальные железнодорожные линии.

По словам заммэра, крупный пересадочный узел появится на станции БКЛ "Нижегородская", которая объединит две линии метро, станцию МЦК Нижегородская и Казанское направление железной дороги. "Чтобы пассажирам было удобнее, мы перенесли железнодорожную платформу Карачарово ближе к метро и МЦК", – напомнил Хуснуллин.

Ранее Марат Хуснуллин сообщил, что основные работы по строительству БКЛ столичного метрополитена планируют завершить в 2022 году. На данный момент на линии завершено строительство 75% тоннелей, уточнил заммэра.

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".

На БКЛ запустят поезда "Москва"

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика