Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западном участке БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Центральный тоннель общей протяженностью 374 метра будет предназначен для оборота и при необходимости ночного отстоя поездов БКЛ. Проходку тоннеля проведет ТПМК "Евгения" диаметром шесть метров, который ранее работал на строительстве участка БКЛ от станции "Аминьевского шоссе" до станции "Мичуринский проспект".

"Одна из главных проблем крупнейших городов мира, в том числе Москвы, – это транспортная проблема. Решением этой проблемы является строительство метро. Москве поставлена задача удвоения количества линий и станций метрополитена, и мы активно двигаемся в реализации этого крупнейшего в мире проекта", – сказал Собянин.

По его словам, в настоящее время сконцентрированы все силы метростроителей не только нашей страны, но и стран СНГ.

"Тем не менее мы благодарны нашим китайским коллегам, которые вошли в этот проект с помощью одной из своих крупнейших инфраструктурных компаний и помогают, внедряя новые технологии, в строительстве ряда линий – Большой кольцевой линии и линии Коммунарки. Еще раз хотел поблагодарить за сотрудничество и надеюсь, что этим оно не ограничится. Мы будем работать над инвестициями в экономику города и нашей страны", – отметил мэр.

Он напомнил, что соглашение о совместном проекте по строительству метрополитена было подписано в присутствии председателя КНР и президента РФ.

В свою очередь председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу пожелал успешного выполнения проекта совместными усилиями китайских и российских строителей. "Желаю, чтобы этот проект стал важным символом дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Китаем и Россией. Желаю успехов!" – добавил он.

Строительство юго-западного участка БКЛ метро от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" общей протяженностью 4,6 километра начали в 2017 году.

На участке будут три станции: "Аминьевское шоссе" – вдоль Аминьевского шоссе – вблизи путей Киевского направления МЖД; "Мичуринский проспект" – на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Удальцова, пересадочная на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии; "Проспект Вернадского" – на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова, пересадочная на одноименную станцию Сокольнической линии.

На сегодняшний день юго-западный участок построили на 35 процентов. Специалисты завершают проходку тоннелей. Также сооружаются основные конструкции станций. Планируется завершить строительство в 2021 году.

Предполагается, что участок БКЛ от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" улучшит транспортное обслуживание жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Также участок должен снизить нагрузку на Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии метро.

Как стало известно ранее, проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро сделана на 72 процента, таким образом, выполнено уже три четверти протяженности. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, план проходки перевыполнен на северо-восточном участке. Там полностью построили перегоны от "Нижегородской" до "Стромынки", продолжается строительство левого и правого перегонных тоннелей на участке от "Стромынки" до "Савеловской".

На западном участке тоннели пройдены между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", на восточном – от монтажной камеры возле станции "Текстильщики" до "Нижегородской".



Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички.

Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов". Как уточнил Марат Хуснуллин, Большую кольцевую линию метро планируют запустить целиком в 2023 году.

18 августа Сергей Собянин сообщил, что строительство тоннеля БКЛ между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. По словам мэра, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского".