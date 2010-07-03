Готов второй тоннель БКЛ на юго-западе Москвы

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" завершено. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Достроили второй тоннель от "Аминьевского шоссе" до "Мичуринского проспекта" на юго-западе Большой кольцевой линии. Таким образом, готовы все четыре тоннеля на участке от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского", идет сооружение основных конструкций будущих станций", – сообщил мэр.

Ранее пресс-служба метро заявила, что с 18 по 24 августа будут закрыты девять станций Сокольнической линии. Это станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

В это время движение по красной ветке будет осуществляться между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет".

За неделю строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного "кольца".

Открытие Юго-Западного участка Большой кольцевой линии должно улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают около 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.

БКЛ является крупнейшей стройкой в истории метро Москвы. Достроить ее планируется в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие ветки, пересесть на МЦК, железную дорогу и МЦД.

