Южный участок красной ветки метро закроют 18 августа

11:00
11:00
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С 18 по 24 августа участок Сокольнической линии метро закроют к югу от станции "Университет" в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), передает телеканал Москва 24.
На время строительных работ для пассажиров будут недоступны станции "Проспект Вернадского ", "Юго-Западная", "Тропарево ", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
Бесплатные компенсационные автобусы КМ1 и КМ2 свяжут закрытые станции между собой. Для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники службы безопасности и УВД.
На станциях разместят информационные плакаты о временно закрытых участках. Дополнительно пассажиров оповестят в поездах и эскалаторах.
За неделю строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного "кольца".
Открытие Юго-Западного участка Большой кольцевой линии, как ожидается, улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают порядка 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10–15 минут.
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