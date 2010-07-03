Участок красной ветки метро закроют на неделю для строительства БКЛ

14:35
14:35
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Девять станций южного участка красной ветки столичной подземки будут закрыты для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) с 18 по 24 августа.
Закроют станции "Проспект Вернадского ", "Юго-Западная", "Тропарево ", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".
"Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". В обычном режиме линия возобновит работу 25 августа с открытием метро", – сообщили в пресс-службе метрополитена.
За неделю строители проложат под станцией "Проспект Вернадского" правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного "кольца".
Бесплатные компенсационные автобусы свяжут закрытые станции между собой. Для помощи пассажирам на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Открытие Юго-Западного участка Большой кольцевой линии, как ожидается, улучшит транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского, где проживают порядка 200 тысяч человек. Время на поездки по городу сократится на 10-15 минут.
Участок между станциями метро "Университет" и "Коммунарка" закроют на неделю
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