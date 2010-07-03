Более 170 автобусов будут курсировать в районе закрытых станций красной ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгортранс организует два компенсационных бесплатных маршрута на время закрытия станций Сокольнической линии метро. Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, бесплатные автобусы будут курсировать с 13 по 20 июля.

"На линии задействуют более 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса", – говорится в сообщении.

Как отмечается, маршрут "КМ1" пройдет от станции метро "Саларьево" до "Университета", а автобусы "КМ2" будут курсировать от "Саларьево" до "Коммунарки". Остановки организуют у всех станций временно закрытого участка.

Также организуют дополнительные автобусы на действующие регулярные маршруты: № т34, 144, 246, 261, 715, 878, 881, 882, 950.

Кроме того, на западе столицы с 13 по 21 июля изменится схема движения транспорта. Приоритетный проезд транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское, а для бесплатных автобусов и маршрутов Подмосковья введут временные выделенные полосы.

Участок Сокольнической линии закроют для строительства БКЛ. С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Ограничения необходимы для строительства тоннелей юго-западного участка БКЛ метро.

В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ".

Ежедневно на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники Службы безопасности и УВД.

Пассажиров просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также другими альтернативными наземными маршрутами. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 20 июля.

