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16:34

Движение транспорта изменится из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

транспорт дороги авто город

16:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На западе столицы с 13 по 21 июля изменится схема движения транспорта из-за закрытия участка Сокольнической линии метро. Об этом говорится на Едином транспортном портале.

Как отмечается, из-за закрытия участка от станции "Университет" до станции "Коммунарка" движение транспорта изменится в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское. Там обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта.

Для бесплатных автобусов и маршрутов Подмосковья введут временные выделенные полосы. Они появятся на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемом проезде №907б и №905. Также выделенки появятся на дороге "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" и от разворота до ООТ "Столбово".

Запреты движения введут на проезд с улицы Родниковая в сторону МКАД и станции метро "Саларьево", транзитное движение по Проектируемому проезду №905 в сторону Киевского шоссе, съезд с Киевского шоссе в сторону области к станции метро "Саларьево", разворот на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковая, транзитное движение по безымянному проезду в районе станции метро "Саларьево" от деревни Саларьево в сторону Проектируемого проезда №907, съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

Полный перечень ограничений можно посмотреть на Едином транспортном портале.

Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.

Участок Сокольнической линии закроют для строительства БКЛ. С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Ограничения необходимы для строительства тоннелей юго-западного участка БКЛ метро.

В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ".

Ежедневно на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники Службы безопасности и УВД.

Пассажиров просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также другими альтернативными наземными маршрутами. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 20 июля.

До 2035 года в ТиНАО планируется построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры в ТиНАО идет быстрыми темпами.

Юго-запад красной ветки закроют на неделю

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