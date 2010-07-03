Движение транспорта изменится из-за закрытия участка Сокольнической линии метро

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На западе столицы с 13 по 21 июля изменится схема движения транспорта из-за закрытия участка Сокольнической линии метро. Об этом говорится на Едином транспортном портале.
Как отмечается, из-за закрытия участка от станции "Университет" до станции "Коммунарка" движение транспорта изменится в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское. Там обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта.
Для бесплатных автобусов и маршрутов Подмосковья введут временные выделенные полосы. Они появятся на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Киевском шоссе, Проектируемом проезде №907б и №905. Также выделенки появятся на дороге "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" и от разворота до ООТ "Столбово".
Запреты движения введут на проезд с улицы Родниковая в сторону МКАД и станции метро "Саларьево", транзитное движение по Проектируемому проезду №905 в сторону Киевского шоссе, съезд с Киевского шоссе в сторону области к станции метро "Саларьево", разворот на Киевское шоссе в сторону области через улицу Родниковая, транзитное движение по безымянному проезду в районе станции метро "Саларьево" от деревни Саларьево в сторону Проектируемого проезда №907, съезд с внешней стороны МКАД на Ленинский проспект, съезд с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе, съезд с Киевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.
Полный перечень ограничений можно посмотреть на Едином транспортном портале.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
Участок Сокольнической линии закроют для строительства БКЛ. С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Ограничения необходимы для строительства тоннелей юго-западного участка БКЛ метро.
В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ".
Ежедневно на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники Службы безопасности и УВД.
Пассажиров просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также другими альтернативными наземными маршрутами. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 20 июля.
До 2035 года в ТиНАО планируется построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо.
Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что развитие транспортной инфраструктуры в ТиНАО идет быстрыми темпами.
Юго-запад красной ветки закроют на неделю
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: