Участок Сокольнической линии метро закроют 13 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Коммунарка" закроют для строительства БКЛ. Об этом сообщается на портале "Московский транспорт".

С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты станции "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Ограничения необходимы для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.

В этот период движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных автобусах "КМ".

Ежедневно на станциях "Парк Культуры", "Спортивная" и "Университет", а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), сотрудники Службы безопасности и УВД.

В пресс-службе метро просят по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также другими альтернативными наземными маршрутами. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 20 июля.

