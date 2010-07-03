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18:47

Метро получит еще 176 вагонов поездов "Москва-2019" до конца года

город транспорт

18:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная подземка до конца года пополнится еще 176 вагонами поездов "Москва-2019". Об этом сообщил Сергей Собянин во "ВКонтакте".

В поездах "Москва" новой модификации используется система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости.

Над дверями размещены увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. Также в новых составах изменилось покрытие пола и облицовка салона.

Первые поезда "Москва" запустили в 2017 году. В них можно заряжать гаджеты, а сенсорные мониторы на стенах помогают проложить маршрут.

В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны, установлены более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". На сегодняшний день их общее количество составляет 132 состава.

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город транспорт

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