Количество поездов "Москва" на Сокольнической линии возрастет более чем вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К концу года на Сокольнической линии Московского метрополитена запустят еще 15 новых поездов "Москва". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Таким образом по указанному направлению буду следовать 27 обновленных составов. Они будут работать вместо составов серии "Номерной".

"За оставшиеся полгода мы доведем до одной трети долю нового подвижного состава линии. Более 30% пассажиропотока Сокольнической линии будут ехать на современных комфортных поездах", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Современные составы отличаются вместительностью, улучшенной системой кондиционирования, усиленной шумоизоляцией, интерактивными схемами метро для построения маршрутов, USB-портами, а также электродинамической системой торможения.

В составах также установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке с начала года запустили 30 поездов нового поколения "Москва".

Всего на сегодняшний день под землей курсируют 132 инновационных состава. Они перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. За два года "Москва" успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро.

