В метро запустят 45 новых поездов "Москва-2019"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метрополитен приступил к тестированию новой модификации современных поездов "Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Когда составы "Москва-2019" пройдут испытания, они станут возить пассажиров новых линий подземки. До конца текущего года запланирован запуск 45 новых поездов.

Один из первых поездов новой модификации сейчас проверяют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены.

Плавное снижение скорости обновленных составов достигается за счет работы системы электродинамического торможения. Кроме того, в вагонах разместили увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. Теперь пассажирам будет проще увидеть названия станций.

Среди других изменений – новые поручни в форме шестиугольника, размещенные на потолке вагона. Они удобны для тех, кто готовится к выходу. А вот сиденья в поездах обили мягкой тканью.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в настоящее время власти выбирают несколько линий подземки, где можно будет запустить инновационные составы.

В планах запуск еще одной улучшенной модели поезда с рабочим названием "Москва-2020".

Ранее стало известно, что в 2019 году в метро запустят 66 поездов "Москва". Речь идет о предыдущей модификации обновленных вагонов. Как только это произойдет, на ветках подземки будет работать 171 инновационный состав, то есть 20% от общего числа поездов метрополитена.

