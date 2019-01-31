Новое поколение. Каким станет подвижной состав метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиров столичной подземки возят уже 105 поездов нового поколения "Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Современные составы можно увидеть на БКЛ, а также на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской и Солнцевской линиях.

По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, до конца текущего года в метро поставят еще 66 таких поездов. Как только это произойдет, на ветках подземки будет работать 171 инновационный состав, то есть 20% от общего числа поездов метрополитена.

Новые составы отличаются вместительностью, улучшенной системой кондиционирования и усиленной шумоизоляцией поездки.

Ранее стало известно, что в 2020 году в столичном метро планируют запустить поезд нового типа. В проектируемом составе в 1,5 раза расширят межвагонный переход и дверные проемы, а также улучшат систему мультимедийного информирования.

