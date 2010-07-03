Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе

Новые станции Сокольнической линии метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ "МосТрансПроект".
В пресс-службе рассказали, что станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" разгрузят Калужское и Киевское шоссе на 7% и 8% соответственно.
Расширение Сокольнической линии также позволит жителям поселений Сосенское и Московский минимизировать затраты времени на дорогу. Предполагается, что горожане будут тратить на дорогу, примерно, на 25 минут меньше.
Сотрудники ГБУ "МосТрансПроект" добавили, что в их планах – улучшить доступ к метро для 660 тысяч человек к 2020 году. К этому времени жители ТиНАО смогут экономить до 40 минут времени в пути.
Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро. Это "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Протяженность нового участка составляет около 10 километров.
Большая часть нового участка выполнена в наземном исполнении и проходит в створе автомагистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". В столице впервые построен совмещенный автомобильный и метротоннель.
Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные. Их особенностью стали большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века. Высота потолков составила почти 10 метров. Они закрыты металлическим навесом аэродинамической формы.
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