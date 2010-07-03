В продаже появились посвященные новым станциям Сокольнической линии карты "Тройка"

Столичный метрополитен выпустил карты "Тройка", посвященные новым станциям Сокольнической линии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
Отмечается, что в продажу поступили 40 тысяч экземпляров, по 10 тысяч в дизайне каждой станции. На новых станциях тематические карты продаются только в одном из четырех дизайнов. Так, карту "Тройка" с изображением станции "Коммунарка" Сокольнической линии можно купить только на станции "Коммунарка".
В пресс-службе отметили, что выпуск тематических карт стал уже настоящей традицией. В сувенирных магазинах пассажиры могут купить проездной в виде кожаного и силиконового браслета, кольца, брелока, а также наклейки и вкладыша с чипом карты.
Ранее Сергей Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Станции "Филатов луг" и "Прокшино" наземные. Их отличительной особенностью являются большие панорамные проемы, похожие на вокзалы XIX века.
"Ольховая" и "Коммунарка" построены под землей. При отделке станции "Ольховая" специалисты обратились к стилю оригами. В отделке "Коммунарки" также использовали гранит и мрамор. Основной декоративный элемент – светильник-решетка в центральном пролете на всем протяжении платформы и кассового зала вестибюля.
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