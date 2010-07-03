В продаже появились посвященные баскетбольному клубу ЦСКА брелоки "Тройка"

Пассажиры столичного метрополитена могут купить брелоки "Тройка", посвященные баскетбольному клубу ЦСКА, в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирами.
Новые брелоки являются совместным проектом Московского метрополитена и баскетбольного клуба "ЦСКА-Москва".
Брелоки выполнены в красно-синих цветах.
По словам заместителя начальника метрополитена по клиентским сервисам и работе с пассажирами Юлии Темниковой, в продажу поступили 1,8 тысячи экземпляров. Всего тираж составляет три тысячи брелоков.
"Приобрести их можно во всех точках продаж сувениров метрополитена", – отметила Темникова.
Ранее сообщалось, что метро выпустило почти 100 тысяч карт "Тройка", посвященных 5-летию проекта "Активный гражданин". Об этом сайту Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Проект создан как площадка для проведения голосований в электронной форме среди различных групп москвичей по вопросам городского развития. В настоящее время проект насчитывает более двух миллионов участников.
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