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05 июня, 19:18

В продаже появились посвященные баскетбольному клубу ЦСКА брелоки "Тройка"

транспорт метро

05 июня, 19:18

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Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Пассажиры столичного метрополитена могут купить брелоки "Тройка", посвященные баскетбольному клубу ЦСКА, в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирами.

Новые брелоки являются совместным проектом Московского метрополитена и баскетбольного клуба "ЦСКА-Москва".

Брелоки выполнены в красно-синих цветах.

По словам заместителя начальника метрополитена по клиентским сервисам и работе с пассажирами Юлии Темниковой, в продажу поступили 1,8 тысячи экземпляров. Всего тираж составляет три тысячи брелоков.

"Приобрести их можно во всех точках продаж сувениров метрополитена", – отметила Темникова.

Ранее сообщалось, что метро выпустило почти 100 тысяч карт "Тройка", посвященных 5-летию проекта "Активный гражданин". Об этом сайту Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Проект создан как площадка для проведения голосований в электронной форме среди различных групп москвичей по вопросам городского развития. В настоящее время проект насчитывает более двух миллионов участников.

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