Метрополитен выпустил карты "Тройка" в дизайне портала "Активный гражданин"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Метро выпустило почти 100 тысяч карт "Тройка", посвященных 5-летию проекта "Активный гражданин". Об этом сайту Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Проект создан как площадка для проведения голосований в электронной форме среди различных групп москвичей по вопросам городского развития. В настоящее время проект насчитывает более двух миллионов участников.

Пассажиры могут приобрести памятную транспортную карту во всех кассах столичного метро, а также в новых автоматах по продаже билетов.

Для метро выпуск тематических карт стало уже настоящей традицией. Ранее столичный метрополитен выпустил памятные карты "Тройка", посвященные общероссийскому Дню библиотек.

До этого вышла лимитированная партия транспортных карт "Тройка", посвященных Дню космонавтики. Карты выполнены в двух вариантах – с изображением космического корабля первого космонавта планеты "Восток-1", летящего над Землей, а также с изображением монумента "Покорителям космоса", в стилобате которого расположен крупнейший научно-технический музей страны.

Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года. В сувенирных магазинах пассажиры могут купить проездной в виде кожаного и силиконового браслета, кольца, брелока, а также наклейки и вкладыша с чипом карты.

На сегодняшний день "Тройкой" можно оплатить проезд в общественном транспорте: в метро, на МЦК, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Для оплаты проезда в электричках на "Тройку" нужно записать отдельный проездной билет.

Также владельцы карт могут присоединиться к программе лояльности "Город", которая действует с июня прошлого года. Пассажиры могут получать скидки и бонусы у 280 партнеров, всего же в столице более шести тысяч магазинов, кафе и аптек, где можно получить бонусы.

В начале 2020 года карту планируют привязать к персональному счету в случае утери. В Москве хотят создать новую билетную систему на городском общественном транспорте, которая предусматривает персонализацию "Тройки" и ее интеграцию с билетными системами других регионов. Ее можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.

