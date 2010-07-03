Посвященные Дню библиотек памятные карты "Тройка" появились в продаже

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятные карты "Тройка", посвященные общероссийскому Дню библиотек, поступили в продажу. Купить их можно в билетных автоматах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Всего в продажу поступило 10 тысяч тематических карт", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что купить карты можно только в новых билетных автоматах с расширенным функционалом на центральных станциях.

Ранее сообщалось, что вышла лимитированная серия транспортных карт "Тройка", посвященных Дню космонавтики. Карты выполнены в двух вариантах – с изображением космического корабля первого космонавта планеты "Восток-1", летящего над Землей, а также с изображением монумента "Покорителям космоса", в стилобате которого расположен крупнейший научно-технический музей страны.