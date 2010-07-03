"Тройка" с изображением корабля "Восток-1" появилась в продаже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Музей космонавтики совместно с Московским метрополитеном выпустили лимитированную серию транспортных карт "Тройка", посвященных Дню космонавтики, сообщает Агентство "Москва".

Карты выполнены в двух вариантах – с изображением космического корабля первого космонавта планеты "Восток-1", летящего над Землей, а также с изображением монумента "Покорителям космоса", в стилобате которого расположен крупнейший научно-технический музей страны. Это один из главных космических символов Москвы.

Эксклюзивные карты выпущены ограниченным тиражом, а купить их можно только в сувенирном магазине Музея космонавтики.

С 1962 года 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день впервые за всю историю человечества в космосе побывал человек. Советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" облетел по орбите Землю.

Гости Музея космонавтики 12 апреля смогут отправить копии раритетных открыток адресатам по всему миру. Помимо этого, в музее подготовили различные мероприятия к празднику. Весь месяц учреждение работает без выходных.

Ко Дню космонавтики Музей современной истории подготовил экскурсионную программу: посетителям расскажут об истории освоения космоса.