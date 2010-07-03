Маршрут ко Дню космонавтики появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут, посвященный Дню космонавтики. В него вошли семь знаковых мест, которые связаны с развитием космонавтики.

Как говорится на портале мэра и правительства Москвы, маршрут подготовили сотрудники Музея космонавтики и космонавт Александр Лавейкин.

Лавейкин поделился с пользователями личными воспоминаниями о полетах, а также дает советы тем, кто мечтает стать космонавтом.

Описание "космического" маршрута есть в разделе "Маршруты" на портале "Узнай Москву". Все достопримечательности обозначены на интерактивной карте. Также описание можно посмотреть в приложениях для смартфонов, доступных Google Play и App Store.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, протяженность маршрута составляет 6,7 километра, в общей сложности путь займет почти полтора часа.

Начинается прогулка в Музее космонавтики, а далее следует по территории ВДНХ. Потом участники пройдут к космическому кораблю "Буран".

Следующий пункт назначения – улица Хованская, где расположился городок гражданских космонавтов и бортинженеров. Около городка находится парк "Останкино", где космонавт Лавейкин совершает пробежки каждый день.

После прогулки в парке участников пригласят к телецентру "Останкино". А недалеко от него находится Мемориальный дом-музей академика Сергея Королева.

Ранее стало известно, что в День космонавтики Останкинская башня превратится в гигантскую поздравительную видеооткрытку. С 12:00 до 20:00 для всех желающих гиды будут проводить бесплатные экскурсии.

На открытке будут изображены взлетающая ракета, фигура космонавта и легендарная фраза Юрия Гагарина: "Поехали!" Увидеть праздничное оформление можно будет с 00:00 12 апреля. Такая видеооткрытка украсит телебашню на сутки.

Во всем мире отмечают День авиации и космонавтики

С 1962 года 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день впервые за всю историю человечества в космосе побывал человек. Советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" облетел по орбите Землю.

Гости Музея космонавтики 12 апреля смогут отправить копии раритетных открыток адресатам по всему миру. Ко Дню космонавтики Музей современной истории подготовил экскурсионную программу: посетителям расскажут об истории освоения космоса.