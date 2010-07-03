Бесплатные экскурсии пройдут по Останкинской телебашне в День космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

В День космонавтики, 12 апреля, Останкинская башня превратится в гигантскую поздравительную видеооткрытку. С 12:00 до 20:00 для всех желающих гиды будут проводить бесплатные экскурсии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На открытке будут изображены взлетающая ракета, фигура космонавта и легендарная фраза Юрия Гагарина: "Поехали!" Увидеть праздничное оформление можно будет с 00:00 12 апреля. Такая видеооткрытка украсит телебашню на сутки.

"В День космонавтики по Останкинской телебашне проведут более десятка бесплатных экскурсий. Посетители также смогут увидеть интерактивный мультимедийный комплекс, подняться на смотровую площадку, которая находится на высоте 337 метров. Праздничное настроение гостям будут создавать музыка и воздушные шары, которыми украсят смотровую площадку башни", – сообщил PR-отдел филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

Для участия в бесплатных экскурсиях нужен входной билет в кассе экскурсионного бюро. Сбор планируется проводить в фойе на первом этаже башни, в одну группу смогут попасть до 20 человек. Экскурсии будут проходить 12 апреля с 12:00 до 20:00.

Посетители увидят фотовидеоархив об истории здания, узнают об архитектурных особенностях башни и других высотных зданий. Также гостям предложат воспользоваться интерактивной картой грозовой активности и узнать о грозах и молниях.

С 1962 года 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день 58 лет назад впервые за всю историю человечества в космосе побывал человек. Советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" облетел по орбите Землю.

Гости Музея космонавтики 12 апреля смогут отправить копии раритетных открыток адресатам по всему миру. Ко Дню космонавтики Музей современной истории подготовил экскурсионную программу: посетителям расскажут об истории освоения космоса.