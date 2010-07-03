Посетители Музея космонавтики отправят ретрооткрытки

Гости Музея космонавтики 12 апреля смогут отправить копии раритетных открыток адресатам по всему миру. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Акцию "Передай космический привет" музей проведет вместе с "Почтой России". Первые поздравления с днем космонавтики горожане напишут в 11:30 в зале "Космонавтика – человечеству". Для этого им предоставят копии почтовых карточек из набора "Мурзилка на спутнике".
Оригиналы открыток создали в 1964 году. Сейчас карточки хранятся в собрании музея. Лимитированный тираж копий выпустили специально к акции.
Отмечается, что отправить открытку можно будет в мобильном почтовом пункте. С указанием адреса и наклейкой марок помогут сотрудники "Почты России".
Ко Дню космонавтики Музей современной истории подготовил специальную экскурсионную программу. Посетителям расскажут о страницах покорения просторов Вселенной и покажут чучело собаки-космонавта.
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