Топ-8 "космических" событий на 12 апреля

Космический велопробег, обсерватория в Парке Горького, 3D в центре МАРС. День космонавтики отмечают не только в пятницу, но и все выходные. О самых главных событиях, приуроченных к 12 апреля, – в нашей подборке.

Парк Горького

Фото: Jaredd Craig

Главное событие – открытие обсерватории, которая будет работать вплоть до сентября. Здесь установлены два телескопа, через которые можно увидеть не только далекие созвездия, но и пятна на Солнце. 12 апреля с 11:00 до 22:00, вход свободный. Вечером экскурсионная программа: в 19:00 и 20:00 астрономы научат читать карту звезд и расскажут о планетах Солнечной системы. И да, регистрация обязательна, всего в группе – 15 человек.

12 апреля с 11:00

Вход свободный, по регистрации

Планетарий

Фото: Московский Планетарий

В Планетарий нужно идти с детьми: перед каждым сеансом в Большом Звездном зале для них – викторина с вопросами о разных планетах, устройстве МКС и созвездиях. Самым активным игрокам дадут призы: диски с аудиолекциями "Полеты в космос" и "Планета Земля".

Садовая-Кудринская, 5, строение 1

12 апреля с 9.00 до 18.00

Вход по билетам в музей

VR-фильм "Эффект Кесслера" в Центре современного искусства "МАРС"

Здесь все работает по системе: "Космонавтом может быть каждый". Попробовать профессию мечты можно в формате 3D, буквально став героем фильма "Эффект Кесслера". По сюжету старые спутники и разгонные обломки ракет вот-вот уничтожат нашу планету. Новоиспеченному космонавту придется отправиться на орбиту в VR-очках, чтобы спасти Землю от космического мусора. Состояния невесомости не обещают, но 3D-путешествие должно быть эффектным.

Пушкарев переулок, 5

12:00 – 22:00

650 рублей

Астрономия в парке "Красная пресня"

Фото: парк ''Красная Пресня''

Для всех, кто обожает астрономию, здесь предлагают понаблюдать за небесными объектами в ночи. Идти стоит, чтобы научиться настраивать телескоп по Полярной звезде и снимать на камеру планеты и туманности. Есть одно но: наблюдение возможно только в малооблачную погоду. На вылазку в "Красную Пресню" закладывайте два часа.

Мантулинская, 5, строение 2

20:00 – 22:00

Бесплатно

Музей космонавтики

Предстартовая подготовка к полету Юрия Гагарина. Фото: Фотохроника ТАСС/

В Музее космонавтики празднику посвятили целую неделю. Стоит посмотреть выставку "Юрий Гагарин: "Я простой советский человек", где собраны архивные документы, редкие фотографии и личные вещи космонавта номер один. 13 апреля в 15:00 запланирован детский спектакль "Космос, или На край Вселенной" – здесь малыши узнают о движении Земли и Луны, познакомятся с Джордано Бруно, Галилео Галилеем и Николаем Коперником. А в воскресенье, 14 апреля, в 11:00 – встреча с летчиком-космонавтом Александром Ивановичем Лавейкиным. Вдруг вас уже тысячу лет терзает вопрос, "как спят в невесомости" или "есть ли в космосе горячая еда?"

Проспект Мира, 111

Выставка с 10:00 – 19:00

250 рублей

до 21 апреля

Спектакль "Космос, или На край Вселенной"

800 рублей

Встреча "Спроси космонавта"

250 рублей

"Виниловый космос" в Доме-музее академика Королева

Фото: Wikipedia

В Доме-музее академика Королева будут крутить архивную запись песни Марии Яковенко "А как наши космонавты" прямо на виниле. Приносите свои пластинки, но c music control все строго: котируются только космические (то есть винил с песнями Аллы Пугачевой точно не поставят). Кроме того, обещают рассказывать истории из жизни Гагарина и Королева.

1-я Останкинская, 28

12 апреля в 19:00

Бесплатно

Фестиваль "Пора в космос" на ВДНХ

Самая большая программа из всего списка именно здесь: выставка "Русский космизм XXI века" в Клубе Джерри Рубина (космос через призму современного искусства), велопробег по космическому маршруту (на самом деле, в скафандрах: старт на площади Гагарина на Ленинском), мастер-классы на "Марс-Тефо" – тематические занятия для детей, где можно и с инженерией познакомиться, и о ключевых свойствах замороженного углекислого газа узнать. У павильона номер 70 в пятницу выступает Дидье Маруани со своей Space Opera. Обратите внимание на расписание событий, они все в разное время.

Проспект Мира, 119

12 апреля с 11:00

Дни космоса в "Зарядье"



В "Зарядье" приготовили к празднику виртуальные путешествия в космос, мастер-классы и кинопоказы. Весь день с 10:00 в холле павильона "Заповедное посольство" будут транслировать сериал "Год на орбите" про 340-дневный полет космонавта Михаила Корниенко. Там же с 12:00 до 17:00 можно совершить VR-путешествие "Освоение космоса" и увидеть, как все устроено на МКС. В лаборатории научно-познавательного центра "Заповедное посольство" в 12:00 и в 14:00 пройдет мастер-класс "Космический сад", где расскажут, как выращивать растения в космосе. Участникам предложат посадить в пробирку саженец и забрать на память (вход по предварительной регистрации).

Варварка, 6 строение 1