Макет лунной базы появится в Московском планетарии ко Дню космонавтики

Ко Дню космонавтики в Московском планетарии появится макет российской лунной базы, сообщает пресс-служба планетария.
Как пояснили в пресс-службе Агентству "Москва", в музее Урании открылась новая экспозиция "Макет лунной базы". Ее разработали в соответствии с Федеральной космической программой по освоению Луны. "Базу планируют развернуть в районе южного полюса спутника Земли", − сказано в сообщении планетария.
По словам специалистов, интерактивный макет, изготовленный в мастерской планетария, включает три блока. Первый представляет собой станцию роботов. В этом блоке можно увидеть орбитальную станцию "Луна-26" ("Ресурс-1"), посадочные станции "Луна-25" ("Глоб"), "Луна-27" ("Ресурс-2"), "Луна-28" ("Грунт") и "Луна-29".
Два других блока рассчитаны на длительное пребывание людей, рассказали сотрудники планетария. В этих блоках расположены астрофизическая и энергетическая станции, радиотелескоп, транспортный и исследовательский луноходы, научно-жилые модули, а также лунный взлетно-посадочный корабль, обсерватория и пилотируемый корабль "Федерация".
Ранее сообщалось, что 12 апреля в Парке Горького заработает народная обсерватория. Посетителей научат различать созвездия, находить планеты и пятна на Солнце. День космонавтики отметят флешмобами, выставками и конкурсами и в других парках столицы.
А 10 апреля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ впервые состоится концерт классической музыки. Гости услышат произведения Чайковского, Мендельсона и Листа в исполнении народных артистов РФ.
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