Концерт классической музыки впервые пройдет в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Фото: cosmos.vdnh.ru

Концерт классической музыки "Чайковский и космос" впервые пройдет в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Народные артисты России исполнят произведения Чайковского, Мендельсона и Листа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия приурочат ко Дню космонавтики и к первой годовщине открытия центра "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос".

Перед зрителями выступят Владимир Овчинников, Александр Рудин, камерный оркестр Musica Viva, музыканты Дмитрий Маслеев, Кирилл Родин, а также лауреаты Международного юношеского конкурса имени Чайковского.

В начале концерта состоится сеанс связи с Международной космической станцией (МКС). Космонавт Алексей Овчинин, находящийся на орбите, и космонавты, которые соберутся в зале павильона "Космос", расскажут о своих музыкальных предпочтениях.

Концерт состоится 10 апреля. Начало – в 19:00. Пройти на мероприятие можно будет по билету на основную экспозицию центра "Космонавтика и авиация". Продажа билетов временно осуществляется только в кассах.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького в День космонавтики (12 апреля) откроется народная обсерватория. Праздник отметят флешмобами, выставками и конкурсами и в других парках столицы.