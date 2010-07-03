Музей современной истории покажет посетителям чучело собаки-космонавта Козявки

Музей современной истории подготовил специальную экскурсионную программу ко Дню космонавтики. Посетители смогут увидеть чучело собаки Козявки, которая первая вышла на орбиту Земли. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе музея.
"В этом году Музей современной истории России отмечает День космонавтики не один, а целых два дня – 13 и 14 апреля", – отметили в музее.
В эти дни в музее четыре раза пройдет экскурсия "Космос", которая была специально разработана к празднику. Гид расскажет о страницах покорения просторов Вселенной и проведет по залам истории советской и российской повседневности.
Помимо чучела собаки-космонавта, посетители музея увидят шинель Юрия Гагарина, скафандр, обшивку ракеты и много другое.
Кроме того, 13 апреля преподаватели из международной Школы искусств Перотти проведут в музее мастер-класс "Космический пейзаж". Участники смогут погрузиться в историю покорения космоса, а также нарисовать сюжет из жизни Вселенной.
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