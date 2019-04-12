Как я не стал космонавтом: о взрослых, мечтающих покорить Вселенную

12 апреля, в День Космонавтики, в московских школах пройдут "космические уроки". А что делать тем, кто все детство мечтал покорять просторы Вселенной, но так и не стал космонавтом? Знакомим вас с тремя героями, которые не смогли улететь к звездам, но нашли другой способ соприкоснуться с космосом.

Фото: предоставлено героем материала

Дмитрий Ушаков, студент-физик МГУ

У меня всегда было желание изучать что-то новое, неизведанное. В детстве я читал много фантастики: Булычева, Лема, Стругацких, и мне всегда хотелось отправиться к звездам, исследовать и изучать их. Родители тоже способствовали моему интересу к исследованиям, дарили различные конструкторы, из которых я пытался собирать ракеты и запускать в "космос". Для этого счищал со спичек серу, делал трубочку из бумаги, набивал ее ватой, затем поджигал, и ракета взлетала. Чаще запуски не получались, но некоторые все же заканчивались успехом.

Уже будучи школьником, я стал углубляться в эту тему, изучать физику планет, звезды и как работает космос в общем. В 10 классе я поехал в лагерь, где за победу в конкурсе проектов нашу группу в составе 20 человек отправили на Байконур. Там в течение недели была очень насыщенная программа: мы были в Королеве, посетили центр управления полетами, говорили по прямой связи с МКС. На самом Байконуре общались с космонавтами, а также наблюдали два запуска ракет. Ощущения незабываемые!

Вообще, мне хочется исследовать космос и при этом быть в нем как космонавт. Есть желание познавать мир вокруг себя, изучать звездное пространство, и физику я вижу как лучший способ это реализовать. Поэтому поступил на физфак МГУ. На третьем курсе нужно будет выбирать кафедру, и я присматриваю что-то, связанное с космосом.

Хочу заниматься космической наукой, и мне очень интересно узнать, откуда все произошло в мире. Надежду стать космонавтом я тоже не теряю. Сейчас я на первом курсе. Планирую сделать все возможное, чтобы отправиться туда до 30–35 лет.

Если бы у меня была возможность принять участие в проекте по первой колонизации другой планеты, я бы с радостью туда полетел. Это исследование новых горизонтов и сильное саморазвитие, познание сложностей жизни в новом мире и некая романтика приключений. Если бы можно было выбрать любую планету, куда слетать, я бы отправился туда, куда приземлились герои из романа Стругацких. Читал это произведение в раннем возрасте, и меня зацепило желание там побывать и увидеть мир, в котором люди выживали долгие годы.

Сейчас полеты в космос не являются сверхсложной задачей, и развитие космического туризма доказывает, что туда теперь могут летать простые люди. Они хорошо помогают развивать технологии и помогают исследованиям финансово, это здорово. А космонавтом можно стать и в моем возрасте, это доказывает пример Сергея Рязанского (первый выпускник МГУ, который совершил полет в космос. – Прим. ред.). Он является выпускником биофака МГУ и не заканчивал летное училище. Главное – иметь желание и полезные научные навыки, которые могут быть важны на орбите, тогда можно отправиться в космос.

Фото: предоставлено героем материала

Юлия Терихова, бортпроводник

Я из города Жуковского, тут у нас все связано с авиацией и космической темой, даже есть девиз – "Город влюбленных в небо". В моей семье дед работал инженером в авиации, поэтому на нашем участке и дома всегда лежали какие-то авиационные детали. Я росла среди всевозможных винтов, алюминиевых баков, и это было нормально. А любовь к космосу началась с прекрасного чистого неба над Жуковским, в котором по вечерам можно было наблюдать за звездами.

Когда дед еще был жив, он рассказывал мне различные истории и легенды про созвездия. Это настолько увлекало, что, когда я уже выросла и поехала работать вожатой в лагерь, стала вести кружок астрономии и передавать эти легенды детям. Мы выходили смотреть на ночное небо, искали созвездия, изготавливали различные тематические поделки.

По образованию я журналист, но в этой профессии не сложилось, а вот авиация всегда была в моем сердце. Я прошла собеседование на бортпроводника с первого раза, отучилась и летаю уже два года. С космосом не получилось, но все равно теперь в небе. Хотя в нашей компании есть подразделение, связанное с космосом, и у каждого была возможность подать заявку на то, чтобы стать космонавтом. Но из 480 человек отобрали всего семь.

В 17 лет я также подавала заявку на участие в программе Mars One и очень хотела улететь на колонизацию Марса. Мне льстило, что меня могут выбрать из большого числа людей, и я была бы первым человеком, кто отправился на Марс. Но, к сожалению, не прошла по возрасту, принимали от 18 лет.

Мне казалось, что на другой планете я справлюсь с тем, чтобы построить себе дом и заниматься наукой. Еще нужно было понимать, что рано или поздно я должна буду составить семью с теми людьми, с которыми полечу на Марс, и родить детей. Нагрузок я тоже не боялась, в детстве могла четыре раза подряд прокатиться на аттракционе, когда на большой скорости тебя крутит во всех направлениях.

Сейчас, летая на самолете, я вижу из иллюминатора города, острова, это все такое маленькое и красивое. Из-за перемещения между часовыми поясами я могу два раза встретить рассвет или увидеть закат, также красиво смотрятся грозы и непогода, интересны изменения ландшафта. Иногда везет увидеть уникальное явление – огни святого Эльма (разряд в форме светящихся пучков, возникающий на острых вершинах скал, башен, одиноко стоящих деревьев. – Прим. ред.). Когда эти разряды идут по фюзеляжу, я представляю, что нахожусь в космическом корабле. И даже потом их рисую.

Я все еще надеюсь, что однажды полечу в космос, но пока технологии не позволяют. Хотя, думаю, в будущем людям это будет доступно. Я постараюсь передать свои знания и любовь к космосу своим будущим детям, и пусть не я, но они туда обязательно должны слетать.

Фото: предоставлено героем материала

Вадим Окулевич, инженер-энергетик

В детстве я очень любил выходить на улицу и смотреть на звезды. Наверное, многие люди любят это делать, потому что звезды завлекают. Я стоял и думал о том, как далеко находятся другие планеты и звезды, и перед сном часто любил считать, сколько должно пройти поколений (родиться и умереть), чтобы долететь до нужной звезды. Ведь это гигантские расстояния, сотни лет, и я представлял, что это должны быть десятки поколений.

Серьезное увлечение космосом началось с десятого класса школы, когда мне предложили поучаствовать в олимпиаде по астрономии. Меня выбрали потому, что я хорошо знал физику, а астрономия очень тесно с ней связана. Особых результатов на олимпиаде я не достиг, но какая-то искорка тогда во мне загорелась, появился интерес к космосу.

Когда я поступал в университет, космическое направление в качестве специальности рассматривать не стал. Решил выбрать более перспективную и популярную область, поэтому поступил на энергетический факультет. За пять лет обучения мы все равно соприкасались с космосом, пусть и косвенно. Например, изучали физику газов и солнечные панели, которые установлены на МКС.

Но мне всегда хотелось знать о космосе гораздо больше, поэтому я стал самостоятельно исследовать эту тему. Начал смотреть документальные фильмы о звездах, планетах, зарождении жизни – обо всем подряд. Меня это очень увлекло: поражало и давало пищу для размышления в огромных количествах.

Сегодня я веду паблик о космосе в соцсети. Аудитория у нас разная: кому-то интересна только космонавтика, кто и какие ракеты куда запускает (включая вечный спор, у кого запусков больше: у России или США?), кто-то интересуется черными дырами, также люди следят за открытиями в космосе и вопросами космического туризма. Я стараюсь все это освещать.

Своей целью я вижу популяризацию науки, также хочу делиться тем, что мне нравится самому, с теми, кому это интересно. Один из самых важных вопросов, на которые я хочу найти ответ – есть ли жизнь на других планетах?

Периодически мне снятся различные сны про космос, иногда очень фантастичные. Один из самых запоминающихся – полет на Марс, будто я в скафандре пролетаю над поверхностью планеты, вижу вулкан Олимп, самый огромный в Солнечной системе. Когда проснулся, было чудесное ощущение, что действительно побывал на Марсе. Моя маленькая мечта осуществилась хотя бы во сне.

Космонавтом я не стал, но в космос полететь все же хочу. Конечно, каждый человек желает подняться над атмосферой Земли, увидеть этот огромный голубой шар, который висит в космосе, и все многообразие звезд. Думаю, это поистине шикарное зрелище.

Хочется увидеть, как выглядит наша Земля, на которой проживает огромное количество людей, ощутить весь масштаб. Мне кажется, если бы каждый человек побывал в космосе, он бы больше не думал ни о войне, ни о каких-то распрях, и стало бы намного меньше политики в нашей жизни.