Более 50 городских сервисов можно оплатить в столице картой "Тройка"

В столице картой "Тройка" можно оплатить более 50 городских сервисов. По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, с начала года при оплате различных сервисов около 200 тысяч раз использовали карту "Тройка".
"Это больше, чем за весь прошлый год – тогда картой расплатились около 185 тысяч раз", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что в среднем в течение месяца таким способом сервисы оплачивают 38 тысяч человек.
На сегодняшний день "Тройкой" можно оплатить проезд в общественном транспорте: в метро, на МЦК, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Для оплаты проезда в электричках на "Тройку" нужно записать отдельный проездной билет.
Также владельцы карт могут присоединиться к программе лояльности "Город", которая действует с июня прошлого года. Пассажиры могут получать скидки и бонусы у 280 партнеров, всего же в столице более шести тысяч магазинов, кафе и аптек, где можно получить бонусы.
Сергей Собянин ранее рассказал, что систему персонифицированных транспортных карт создадут и запустят в Москве в 2020 году. Мэр отметил, что главная проблема "Тройки" в том, что она не именная и поэтому невозможно вернуть деньги в случае ее потери. Имея персонифицированную карту, пассажир сможет заблокировать счет или переносить деньги с этого счета на другой.
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